Corriere Romagna, Castori e il Perugia. "Domenica cosa si inventerà?"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Dal match col Perugia dell'andata a quello del prossimo weekend il Cesena cerca un nuovo successo in campionato dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate. Si questo parla oggi il Corriere Romagna nel pezzo dal titolo: "A Perugia Castori lanciò i tre tenori. Domenica cosa si inventerà?". "Laribi è squalificato - si legge ancora - per il giallo rimediato al 94' a Foggia. Dalmonte giocherà giovedì con l'Italia Under 20. Ma una buona notizia c'è: Gambia-Rep. Centraficana anticipata a venerdì. Jallo sarà a Cesena sabato".