Corriere Romagna: "Cesena, allarme rosso"

"Allarme rosso" è questo il titolo che il Corriere Romagna propone quest'oggi per quanto riguarda la situazione di classifica del Cesena di Fabrizio Castori. "Le vittorie di Ternana e Pescara - si legge ancora sul quotidiano in edicola oggi - hanno lasciato i bianconeri in piena zona retrocessione al terzultimo posto".