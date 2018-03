Corriere Romagna: "Cesena, nuovo abito per la sera"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Anticipo di Serie B per il Cesena di Fabrizio Castori. Questa sera i bianconeri saranno di scena a Foggia e il Corriere Romagna titola: "Cesena, nuovo abito per la sera". "Stasera bianconeri a Foggia - si legge ancora -. Noie a un polpaccio per Cacia. Castori potrebbe sorprendere con un attacco Dalmonte-Laribi"