Corriere Romagna: "Cesena su la testa, per salvarsi basta poco"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Spazio alla corsa salvezza in casa Cesena sul Corriere Romagna in edicola che titola: “Cesena, su la testa. Per salvarsi basta poco”. Il quotidiano infatti sottolinea come sia fondamentale vincere i 4 scontri diretti in programma dal 30 marzo al 21 aprile per cambiare la classifica e avvicinare la quota che consentirebbe la permanenza in Serie B. Con l'attuale media punti tenuta da Castori i bianconeri chiuderebbero a quota 49, un punto sotto da quei 50 punti che dovrebbero significare salvezza matematica.