© foto di Lazzerini

Sono ore di attesa in casa Cesena. Ore decisive per il futuro del club di cui si parla sulla prima pagina del Corriere Romagna. "O l'Erario dice sì oggi o si rischia il default" è il titolo del taglio alto del quotidiano romagnolo in edicol quest'oggi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano qualora l'Agenzia delle Entrate non desse l'ok al piano di rateizzazione proposto dalla società del presidente Lugaresi le chance di salvezza del Cavalluccio si ridurrebbero ai minimi termini dato che poi mancherebbero i tempi per depositare i documenti necessari per l'iscrizione alla prossima Serie B.