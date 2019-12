Corsi: "Il mio Empoli ha voluto la vittoria più dell’Ascoli e se l’è presa"

© foto di Federico De Luca

All’indomani del successo contro l’Ascoli, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato dalle colonne de Il Tirreno: "Il gruppo ha voluto fortemente questo successo. Anche a costo di rischiare di perdere la partita. A livello tecnico, forse, le occasioni sono state pari, perché Brignoli ha fatto cose eccezionali e non va dimenticato, ma nel complesso sì, l’Empoli ha voluto la vittoria più dell’Ascoli e se l’è presa. Anche a livello fisico perché stavolta abbiamo vinto 35 contrasti su 50. Lo dicono i dati. Che, rispetto al passato, si sono invertiti. Evidentemente il lavoro iniziato tre settimane fa (con il ribaltone in panchina, ndr) prima ci ha tolto ma ora comincia a dare. Ed è un buon segno. Ora torniamo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma sempre di mezzo bicchiere si parla. Quindi c’è ancora molti da fare, tante cose da sistemare. Non dobbiamo scordarcelo, ma prendere quello che di buono c’è stato con l’Ascoli per migliorare, crescere”.