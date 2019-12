Corsi: "Se sono inadeguato a fine anno darò l'Empoli a chi è più bravo"

© foto di Federico De Luca

Nella lunga intervista rilasciata a La Nazione, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato anche del futuro: "Alla fine la gente ci ha sempre sostenuto, penso ai 7mila del play-out col Vicenza del 2012. Abbiamo perso certezze dopo Trapani e non siamo stati fortunati con le assenze. Ora è diventato un problema di autostima. I miei sentimenti sono uguali a quelli delle persone che vengono in Maratona. Se contestano me o Accardi hanno ragione, io ho argomenti per difendermi ma non mi sembra il caso di tirarli fuori adesso. Semmai una valutazione la faremo a giugno e se risulterò inadeguato non sarà difficile trovare qualcuno che prenda l’Empoli e che sia più bravo e più capace di me.”