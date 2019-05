Corte Federale d'Appello, il comunicato sul ricorso del Palermo

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il comunicato della Lega B, con il Palermo penalizzato di 20 punti da scontare in questa stagione (evitando così la retrocessione in serie C), è arrivata anche la nota della Corte Federale d'Appello.

Questo il testo integrale:

Prof. P. Cirillo – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio

Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA

RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19

INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4,

COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19

GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com.

Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

2. RICORSO DEL SIG. GIAMMARVA GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA

SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE

DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E

8 C.G.S., NONCHÉ ART. 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA

12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione

Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

3. RICORSO DEL SIG. MOROSI ANASTASIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO

SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER

ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE

DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL

DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA

DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA

DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA

12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione

Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

La C.F.A., preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi come sopra proposti

dalla società US Città di Palermo SpA, dal sig. Giammarva Giovanni, dal Sig. Morosi Anastasio, dal sig.

Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto così dispone:

- dichiara inammissibili gli interventi proposti da Benevento Calcio Srl, Lega Nazionale

Professionisti Serie B, US Salernitana 1919 Srl e Sporting Network Srl;

- in parziale accoglimento del ricorso come proposto dalla US Città di Palermo SpA ed in parziale

riforma della decisione impugnata, così ridetermina la misura sanzionatoria alla stessa inflitta:

punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva

2018/19; ammenda di € 500.000,00 (cinquecentomila);

- in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Giammarva Giovanni ed in parziale

riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 1 (uno) di

inibizione;

- in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Morosi Anastasio ed in parziale

riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 3 (tre) di

inibizione;

- in parziale accoglimento del ricorso in appello come proposto dal Procuratore Federale e dal

Procuratore Federale Aggiunto e in parziale riforma della decisione impugnata, rilevata

l’insussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini

Maurizio, visto l’articolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale –

Sezione Disciplinare.

Dispone la restituzione delle tasse reclamo.