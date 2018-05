Cosa resterà della Ternana. La rosa delle Fere in vista del prossimo anno

© foto di Federico Gaetano

Uno dei pochi verdetti già sanciti dalla stagione di Serie B è la retrocessione della Ternana. Le Fere tornano, dunque, in Lega Pro sette anni dopo l'ultima avventura. Alla nuova proprietà del club, l'Unicusano, toccherà rilanciare il proprio progetto sportivo su Luigi De Canio, tecnico arrivato in Umbria sul finire della stagione, ma già scelto per il futuro. Ciò che serve adesso è rinnovare una rosa chiamata ad un cambio di palcoscenico. Ecco lo stato attuale della rosa rossoverde:

Giocatori con contratto pluriennale:

Albadoro (Attaccante)

Angiulli (Difensore)

Carretta (Centrocampista)

Defendi (Centrocampista)

Favalli (Difensore)

Ferretti (Difensore)

Gasparetto (Difensore)

Montalto (Attaccante)

Paolucci (Centrocampista)

Statella (Centrocampista)

Varone (Difensore)

Giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2018:

Capitani (Centrocampista)

Marino (Difensore)

Piovaccari (Attaccante)

Repossi (Centrocampista)

Sala (Portiere)

Signorini(Difensore)

Vitiello (Difensore)

Giocatori in prestito fino al 30 giugno 2018:

Bleve (p, Lecce)

Bordin (c, Roma)

Finotto (c, SPAL)

Plizzari (p, Milan)

Rigione (d, Chievo)

Signori (c, Venezia)

Tremolada (c, Ternana

Valjent (d, Chievo)

Zanon (d, Fiorentina)

Giocatori dati in prestito:

Battista (c, Matera)

Battistoni (c, Aprilia)

Di Paolantonio (c, Viterbese)

Di Sabatini (d, Matera)

Gigli (d, Matera)

Salvemini (a, Monopoli)

Sernicola (d, Matera)

Testa (d, Lupa Roma)

Taurino (a, Fidelis Andria)

Tiscione (c, Matera)