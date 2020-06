Cosenza, accordo sul taglio stipendi. Salta una mensilità ma può trasformarsi in premio salvezza

Fumata bianca in casa Cosenza sul fronte degli accordi fra il club calabrese e i giocatori per il taglio degli stipendi. Stando a quanto riportato da Cosenza Channel le parti hanno trovato l'accordo per il taglio di una sola mensilità con tale somma che verrà versata come premio salvezza in caso di permanenza in cadetteria. Ancora da definire, invece, alcune singole posizioni per alcuni tesserati.