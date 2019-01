© foto di Andrea Rosito

Luca Verna, centrocampista classe 1993 in forza al Cosenza dove però ha trovato poco spazio, è praticamente un nuovo giocatore del Pisa. Lo ha confermato il suo procuratore Donato Di Campli ai colleghi de Il Tirreno: "Mancano solo gli ultimi documenti per il trasferimento, ma domani sarà in ritiro con i nerazzurri e mercoledì si allenerà con la squadra di D’Angelo".