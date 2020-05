Cosenza, al via la Fase 2: preoccupano le condizioni di Riviere

Punto della situazione in casa Cosenza, con la ripresa della preparazione in loco facoltativa per gli atleti rossoblù.

Come riferisce tifocosenza.it, i giocatori hanno iniziato la Fase 2 con del lavoro fisico concordato con il preparatore atletico Luigi Pincente, e hanno potuto sfruttare, nel rispetto delle normative ministeriali, alcuni spazi cittadini; per i fuori sede, lavoro svolto invece nei parchi delle rispettive città.

Il sito fa poi un ampio reportage sugli infortuni, partendo da quello più serio, quello dell'attaccante Emmanuel Rivière, che si sta curando in Francia da sanitari di sua fiducia, ma dando comunque conto al club calabrese dell'evolversi della vicenda; stessa cosa per il suo compagno di reparto Nicholas Pierini, che ha lamentato un problema all'adduttore. Non ci sono invece notizie in merito a Zinedine Machach, che non prende parte alle facoltative sedute, e neppure di Mohamed Bahlouli.