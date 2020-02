vedi letture

Cosenza, allarme attacco in vista del Venezia: Asencio out, Riviere in forte dubbio

Il tecnico del Cosenza Bepi Pillon è alle prese con un attacco da inventare in vista della delicata trasferta di Venezia. Gli esami a cui si è sottoposto Raul Asencio hanno infatti evidenziato un problema muscolare che comporterà uno stop di una decina di giorni facendo saltare allo spagnolo anche la gara col Cittadella e mettendolo in dubbio per quella contro il ChievoVerona. Un’assenza che si aggiunge alle condizioni non perfette di Emmanuel Riviere fermo da inizio febbraio per uno stiramento alla coscia e difficilmente recuperabile per partire dall’inizio non avendo svolto neanche oggi la sgambatura in famiglia. Pillon sarà quindi costretto a schierare una formazione senza centravanti adattando uno degli esterni al ruolo di prima punta: Jaime Baez e Zinedie Machach sembrano essere i più indicati a svolgere quel compito avendo ricoperto in passato il ruolo di punta centrale. L’alternativa potrebbe essere un 3-5-2 con due punte mobili che potrebbero non dare punti di riferimento alla difesa lagunare e favorire l’inserimento dei centrocampisti.