Cosenza, allenamenti sospesi. Ma c'è da valutare il recupero degli infortunati

Si naviga ancora a vista nel mondo pallonaro italiano, con date delle varie riprese - allenamenti o campionato che sia - assolutamente incerte.

Da tutto ciò, non è ovviamente esente il Cosenza, alle prese però con quattro infortunati da gestire. Come riferisce tifocosenza.it, alcuni programmi di lavoro sono stati consegnati dal preparatore atletico Giacomo Tafuri, mentre gli infortunati Ben Lhassine Kone e Raul Asencio sono seguiti, con un percorso di recupero già definito, dal riabilitatore Domenico Lucchetta. IL club, infatti, con le dimissioni dello staff medico, è per ora senza dottori, costretto quindi ad affidarsi a professionisti esterni.

Da valutare nei prossimi giorni Franck Kanoute, per i quali sono anche previsti ulteriori esami medici (emergenza sanitaria permettendo), ed Emmanuel Riviere, uscito anzitempo nella funesta gara contro il Chievo Verona.