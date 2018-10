Cosenza, allenamento congiunto con la Primavera per i Lupi

Buon test per i Lupi, impegnati questa mattina in un allenamento congiunto con la squadra Primavera sul campo della ‘Morrone Academy Popilbianco’. È finita 4-1 a favore degli uomini di Braglia con le reti di Baclet e Bruccini nella prima frazione di gioco. Nei secondi 45 minuti vanno a bersaglio Maniero e Tutino. Il gol della bandiera per la compagine allenata da mister De Angelis è stato messo a segno da Giorgiò. Domani i calciatori rossoblù usufruiranno di un giorno di riposo, appuntamento a lunedì pomeriggio per la ripresa della preparazione.