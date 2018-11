Cosenza, amichevole in famiglia con sette reti

Fonte: Ilcosenza.it

© foto di Andrea Rosito

Portato a conclusione il lavoro settimanale della truppa rossoblù. Nel pomeriggio, dopo aver effettuato un lavoro di riscaldamento in palestra, i Lupi sono scesi in campo sul rettangolo verde del San Vitino – ‘Del Morgine’ per disputare un’amichevole in famiglia undici contro undici. Ad aggiudicarsi il successo con il risultato di 4-3 la squadra senza pettorina. Doppiette per Maniero, Di Piazza e Garritano, di Baez l’altra rete. La ripresa della preparazione, in vista del derby di lunedì 26 novembre con il Crotone, è fissata per martedì pomeriggio.