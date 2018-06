Cosenza, anche il Carpi si iscrive alla corsa a Tutino

© foto di Giuseppe Scialla

Crotone, Lecce e ora Carpi, come rivela Il Resto del Carlino. Per l'attaccante del Cosenza Gennaro Tutino sarà un'estate da grande protagonista del mercato. Il calciatore classe '96, che attualmente si sta giocando i play off promozione con il club calabrese, è infatti finito nel mirino di numerosi club di Serie D dopo aver siglato 11 gol in 37 gare in questa stagione e fatto vedere numeri d'alta scuola. Tutti i club interessati dovranno però passare dal Napoli, con cui ha un contratto fino al 2020. Se però il Cosenza dovesse essere promosso in Serie B tutto potrebbe cambiare con Tutino che continuerebbe quasi certamente coi rossoblù.