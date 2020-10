Cosenza, annullata la presentazione delle maglie per la scomparsa di Jole Santelli

vedi letture

La Calabria e il mondo politico italiano è stato colpito in queste ore dal lutto per la scompara di Jole Santelli, 51enne governatrice della Calabria, vittima di un male incurabile.

In segno di rispetto il Cosenza ha deciso di rinviare la presentazione delle nuove maglie per la nuova stagione. “La prematura scomparsa del presidente della Regione, Jole Santelli, ci riempie di tristezza - ha commentato in una nota il numero uno del club rossoblu Eugenio Guarascio -: è stata una donna forte, coraggiosa e di grande tenacia. Per la Calabria oggi è un giorno di lutto e di dolore. La squadra del Cosenza e l’intera società rossoblù si stringono intorno ai familiari e ai suoi cari con un sentimento di commozione e sincera vicinanza”.