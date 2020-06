Cosenza, Asencio: "Possiamo migliorare, lo hanno dimostrato le ultime partite"

Autore di una prova di grande sostanza, nonché del gol che ha garantito al Cosenza il pareggio in pieno recupero, Raul Asencio è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Trapani per un breve commento:

"Volevamo i tre punti perché stiamo facendo grandi prestazioni, questa purtroppo ci è sfuggita. Abbiamo sbagliato un rigore, ne abbiamo concesso uno a loro, si poteva fare meglio. E' stato demerito nostro perché gli episodi vengono da errori nostri, dobbiamo correggerci e andare a migliorare queste cose, perché siamo una grande squadra e possiamo migliorare come hanno dimostrato queste ultime partite."

Hai giocato la tua prima gara per intero dall'arrivo di Occhiuzzi, quali corde ha toccato il nuovo allenatore?

"Conosciamo il mister già da qualche mese, lui è sempre vicino a noi, sappiamo che studia molto gli avversari, ci dà una grandissima mano perché vive per il calcio e questo ci aiuta tanto. Personalmente penso che potevo fare meglio, devo giudicare me stesso perché dopo tre mesi fermo credo di aver fatto fatica. Mi dispiace e cercherò di correggere quello che ho sbagliato."

Può funzionare la coppia che si è vista nel secondo tempo, Asencio-Rivière?

"L'ho sempre detto. E' un peccato che quando è entrato Rivière dopo poco avevo i crampi. Penso ci siano pochi attaccanti come Manu in Serie B, e insieme possiamo fare una grande coppia d'attacco, lo abbiamo dimostrato. Possiamo sicuramente fare meglio, e lo faremo."

Quanto vale il prossimo impegno contro l'Ascoli?

"Era importante non farsi sorpassare oggi. Un punto è sempre un punto. Venerdì abbiamo una partita molto importante, dovremo fare punti assolutamente. Le partite stanno finendo e noi dobbiamo continuare a fare punti di 3 in 3."

Sei in prestito dal Genoa, pensi alla Serie A nel tuo futuro?

"Se non ci pensassi sarei finito, ho 22 anni e voglio sempre migliorare. Sono venuto per dare una mano a questa squadra ma anche per crescere personalmente insieme a grandi giocatori. Loro mi stanno dando una mano a crescere e spero veramente di arrivare in Serie A come vogliamo tutti".