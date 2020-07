Cosenza, Asencio ritrova il Pisa. Il mister toscano: "Riconosco d'avergli dato poco spazio"

vedi letture

Una prima disastrosa parte di stagione a Pisa, poi l'approdo a Cosenza, dove è rinato, salvo vedere la sua corsa arrestata dal lockdown che ha fermato l'Italia: ma quest'oggi l'attaccante Raul Asencio ritroverà il suo recente passato.

Non un addio felice quello del giocatore, ma di questo ne ha parlato proprio l'allenatore dei toscani Luca D'Angelo: "Bisogna che faccia un'ammissione di colpa, obiettivamente qui non gli ho dato lo spazio per giocare, ma lui a Cosenza ha dimostrato di saper fare bene: si vedeva anche qui che era un buon giocatore, ma in Calabria ha fatto molto bene. La responsabilità del suo poco impiego è da dare a me che sono il tecnico della squadra".