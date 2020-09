Cosenza, asse con lo Spezia per Vignali e Acampora. Per la mediana piace anche Petrucci

In questo finale di mercato potrebbe articolarsi un asse di mercato fra Spezia e Cosenza per due giocatori. Si tratta, secondo quanto riportato da Cosenza Channel di Luca Vignali, terzino destro classe 1996, e Gennaro Acampora, centrale di centrocampo in uscita dal club neo promosso in Serie A. Sempre per la mediana, però, c'è anche un altro nome, ovvero quello di Davide Petrucci in scadenza nel prossimo giugno con l'Ascoli.