Cosenza, Ba: "Espulsione ridicola. Il 4° uomo ha commesso una disattenzione"

vedi letture

Il centrocampista del Cosenza Abou Ba attraverso una storia su Instagram è tornato sull’espulsione di ieri sera contro la Salernitana arrivata anche per un’ammonizione presa poiché era risultato il 12° uomo in campo per i padroni di casa: “Momento imbarazzante ieri con la sconfitta e la mia ridicola espulsione. - scrive Ba accusando il quarto uomo – Abbiamo pagato le conseguenze della disattenzione del 4° arbitro e non ero vigile sul mio secondo giallo. Chiedo scusa a tutti per la mia disattenzione”.