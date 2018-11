Cosenza, Baclet: "C'è stato il massimo impegno fino alla fine"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

L'attaccante del Cosenza Allan Pierre Baclet ha commentato in mixed zone la sconfitta di Palermo: "Abbiamo fatto una buona partita, qui a Palermo non era facile portare a casa il risultato. Da parte nostra c’è stato il massimo impegno fino alla fine, siamo comunque sicuri di essere sulla strada giusta e da sabato prossimo con il Lecce cercheremo di portare a casa l’intera posta in palio. Stiamo pagando sempre delle piccole disattenzioni nei minuti finali, gli errori in categorie come queste pesano molto. Lavoreremo duro per rimediare a questi sbagli, che ci fanno perdere punti importanti per la salvezza. Siamo un gran bel gruppo, c’è grande unità di intenti anche col mister. Dopo il gol del pareggio abbiamo anche sprecato altre due occasioni, purtroppo è andata male. Pensiamo già alla prossima partita. Il Palermo è sicuramente la squadra migliore che abbiamo incontrato finora".