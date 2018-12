© foto di Andrea Rosito

Allan Pierre Baclet ha commentato così in conferenza stampa la gara vinta dal suo Cosenza contro il Padova: “Tanta suspence sul rigore, alla fine ho deciso di calciare forte. Ci tenevo a fare gol oggi, si diceva che io posso essere decisivo solo negli ultimi minuti e volevo dimostrare che non è così. Maniero è un grande calciatore, tra noi non c’è competizione, quando posso dare il mio contributo sono felice di farlo. Una vittoria importantissima. Segnare sotto la curva Sud è fantastico, già nel primo tempo ero emozionatissimo. Ci salveremo perché siamo un grande gruppo e abbiamo tutti uno spirito vincente. Sono contento anche per Garritano, so quanto conta per lui questo gol”.