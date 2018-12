Cosenza, Baclet: "Voglio la salvezza e rimanere qui più a lungo possibile"

© foto di Andrea Rosito

Allan Baclet, attaccante del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club calabrese a due giorni dal match in laguna contro il Venezia: "Mi sono molto affezionato a questa città e ho fatto di tutto per rimanere qui. Ho fatto la B con altre squadre, ma questa squadra mi ha preso il cuore. Sto dando il massimo per raggiungere l'obiettivo di tutti, la salvezza. In più voglio rimanere qui il più possibile".