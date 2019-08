Cosenza, Baez: "Dobbiamo migliorare quanto fatto la scorsa stagione"

© foto di Andrea Rosito

Fresco di firma triennale con il Cosenza, Jaime Baez ha parlato, pochi giorni prima dell'esordio nella nuova stagione, ai canali ufficiali del club:

"Sono molto contento di far parte di questa squadra, aver firmato un triennale mi dà ancora più motivazioni per lottare con i compagni: vogliamo fare una bella stagione, e possibilmente migliorare quanto fatto lo scorso anno. Lo scorso hanno ho fatto tante presenze, ho sentito molta fiducia da parte dell'ambiente e questo aspetto mi ha aiutato molto: io sono a disposizione completo di mister e squadra, come esterno di attacco gioco meglio ma sono pronto a dare una mano ovunque".

E sulla gara di Coppa: "E' importante iniziare con il piede giusto la nuova stagione, la prima gara ufficiale non va sottovalutata, il passaggio del turno va centrato. Ci sarà poi il derby in avvio di campionato, una bella sfida: sarà dura, ma dobbiamo fare attenzione per vincere anche il primo scoglio del torneo".