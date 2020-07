Cosenza, Baez: "Fondamentale fare punti a La Spezia. Torneremo con un risultato positivo"

Cosenza in lotta fino all'ultimo per la permanenza in Serie B. Sul finale di stagione dei calabresi si è espresso oggi dalle colonne del Corriere dello Sport Jaime Baez, esterno offensivo uruguaiano: "C'è grande rammarico per la sconfitta con l'Ascoli, perché la salvezza del Cosenza dovrà passare proprio dal Marulla. Tutti dovremo dare il massimo per raggiungere l'obiettivo prefisso. I tre punti contro lo Spezia sono troppo importanti. Conosco quanto vale la nostra squadra e le qualità del gruppo. Un Cosenza che può giocare alla pari contro qualsiasi avversario. Spero e credo che da La Spezia torneremo con un risultato positivo".