© foto di Andrea Rosito

Sul sito ufficiale del Cosenza troviamo un'intervista a Jaime Baez, attaccante uruguaiano in prestito dalla Fiorentina: "Dopo il 4-0 subito con lo Spezia è dura pensare a qualcosa di positivo. Siamo dispiaciuti per la prestazione e per il risultato ottenuto. Dobbiamo rispondere subito e dobbiamo rialzarci già con il Benevento. Sarà una gara difficile, sono una squadra costruita per tornare in serie A ed hanno giocatori forti. Dipende solo da noi: il tifo di Cosenza è veramente bellissimo. Non so se sono maturato, ma sento la fiducia da parte di tutti e questo è un aspetto molto importante per un giocatore".