Cosenza, Bahlouli: "Possiamo fare un buon campionato. Mi ispiro a Coutinho e CR7"

Il trequartista del Cosenza Mohamed Bahlouli in conferenza stampa ha parlato del suo ritorno in rossoblù, dove aveva giocato già nella passata stagione, e del rapporto con lo staff e la piazza calabrese: “Qui a Cosenza mi trovo molto bene, c’ero già stato lo scorso anno e mi era piaciuto tanto. Abbiamo un ottimo allenatore e un ottimo direttore, inoltre la squadra è forte. Possiamo fare un buon campionato in un torneo difficile come la Serie B dove ci sono squadre molto forti come Brescia o Lecce. Gol? Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol fra i professionisti, peccato solo per non essere riusciti a vincere, il mio obiettivo è giocare il più possibile e con gol e assist aiutare la squadra a vincere e salvarsi. Sono pronto per giocare titolare, ma se resto in panchina ovviamente lo accetto, è una scelta del mister. - conclude Bahlouli parlando del proprio ruolo come riporta Tifocosenza.it – Il mio ruolo preferito è il trequartista, ma mi piace anche giocare da esterno in attacco. Sto lavorando per migliorare la mia fase difensiva e quella realizzativa, per riuscire a fare altri gol. Mi ispiro a Philippe Coutinho, un giocatore che mi piace molto. E come mentalità guardo a Ronaldo. Speravo che la Sampdoria mi tenesse in Serie A, avendo fatto tutto il ritiro con loro, mi sento pronto per la massima categoria”.