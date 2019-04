© foto di Federico Gaetano

Luca Bittante, terzino del Cosenza, è stato intervistato dal sito ufficiale del club calabrese: "Sono felice di essere qui e di aver contribuito a belle prestazioni con dei compagni straordinari. Spezia? È stata una gara difficile, venivano da un buon momento. Come succede spesso, un episodio ha girato a nostro favore e ne abbiamo approfittato. I tifosi sono speciali, il nostro dodicesimo uomo in campo è il Marulla, il pubblico ci dà una grande carica per raggiungere il risultato. La gara con il Benevento? Sarà una partita difficile, sono una corazzata. Dobbiamo stare tesi e accorti. Per la salvezza ci siamo quasi, non è vietato sognare: i playoff sono distanti solo tre punti".