Cosenza, Braglia: "10 in pagella alla squadra per la stagione"

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Ci saranno dei cambi nella formazione titolare, cercheremo comunque di fare bene. Nel calcio però contano le motivazioni, per questo sceglierò i ragazzi che hanno più stimoli. Faremo in ogni caso una bella gara, nel rispetto dei tifosi e degli avversari. Il nostro intento è dare filo da torcere alla Salernitana".

Sul futuro: "Sulla mia eventuale riconferma non mi esprimo, al momento opportuno saranno il ds e il presidente a dare comunicazioni.

Sulla stagione: "Ai miei ragazzi, dal primo all’ultimo, io do 10 per il campionato disputato, per l’impegno e l’abnegazione che ci hanno messo. Anche al mio staff assegno il massimo dei voti, lo merita per la dedizione e il sacrificio. Giudizio esteso a Kevin Marulla, ai sanitari e a tutti i membri dell’organigramma tecnico. Ci sono squadre in questo torneo che hanno nomi e rose importanti, alla fine però è il campo a parlare. Quando non c’è unione di intenti nell’ambiente i risultati non arrivano".

Sulla formazione: "Trovato giocherà dall’inizio, perché merita di giocare. Ne ha passate di tutti i colori ed è giusto che ora abbia il suo spazio, tra l’altro è un giovane molto molto interessante. Se siamo arrivati dove siamo arrivati il merito è davvero di tutti. Io non ho mai visto uno che si dà voti, non sarò io ad iniziare. Diciamo che io tendo a portare in fondo il programma che mi viene assegnato, sono comunque felice della mia esperienza. A me non piace intervenire su temi che non mi competono, riguardo alla questione Palermo dico che a prescindere io non avrei mai richiesto l’esclusione di un club. Nessuno ha mai detto che andrò via da Cosenza, presto saprete tutto. Colgo l’occasione per ringraziare voi addetti ai lavori, per averci sostenuto".