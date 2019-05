© foto di Andrea Rosito

Nel giro di pochi giorni il Cosenza e Piero Braglia si siederanno ad un tavolo per mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2020. L'incontro, come si legge su CosenzaChannel, è già fissato, resta solo da attendere che il tecnico toscano si riprenda dall'intervento chirurgico al quale si è sottoposto subito dopo la fine del campionato. Subito dopo scattera il mercato per la costruzione della squadra per il prossimo campionato, con i rinnovi in arrivo per Idda, Bruccini e Saracco.