Cosenza, Braglia: "A Verona per fare la gara. Embalo? L'ho suggerito io"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di lunedì contro il Verona (fonte CosenzaChannel.it): "Noi affronteremo la gara come tutte le altre, cercheremo di fare la nostra partita, cosci della forza del Verona. Loro hanno calciatori molto forti, che fanno la differenza. Pazzini, Matos, Di Gaudio, giusto per citarne qualcuno. Embalo? Ci serviva un calciatore con altre caratteristiche rispetto al nostro assetto. L’ho suggerito io a Trinchera. Lui sta lavorando e sono soddisfatto del suo operato, che, però, va giudicato alla fine di gennaio. Sono andati via calciatori che hanno giocato si e no 5-6 partite. Embalo è un calciatore molto veloce, salta l’uomo, cerca la profondità ed è bravo a scardinare le difese avversarie. Con lui possiamo valutare nuove soluzioni di gioco. Spero che Tutino e Baez tornino a fare la differenza. Il modulo? on c’ho mai giocato con il 4-3-3 (dice ridendo, ndr). Più che modulo, dipende dalle caratteristiche dei calciatori che hai a disposizione. Parliamo di atteggiamento. La nostra identità il 3-5-2. Se cambieremo la faremo dopo attente valutazioni, la B è un campionato molto difficile. Ora tutte si stanno rafforzando. Non dobbiamo farci trovare impreparati"