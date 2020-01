Cosenza, Braglia: "Abbiamo fatto bene nononstante il risultato"

Piero Braglia

© foto di Andrea Rosito

Notte fonda per il Cosenza, che cade all'Arechi per 2-1 nonostante il vantaggio iniziale, restando in zona retrocessione. Al termine della gara il tecnico dei rossoblù Piero Braglia, ai microfoni di OttoChannel, ha fatto i complimenti alla sua squadra nonostante la sconfitta: "E' stata una partita strana, abbiamo commesso diversi errori che di solito non facciamo. Abbiamo subito un gol quasi alla fine del primo tempo e questo ha cambiato la partita. Al di là della sconfitta, secondo me abbiamo fatto bene. Il nostro problema è che non riusciamo a difendere il risultato fino alla fine. Abbiamo concesso troppo e non siamo stati bravi a trasformare in gol le occasioni avute. Non sono preoccupato per la squadra, esprimiamo un buon gioco. Mi girano davvero le scatole che nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni di Corsi e Riviere e loro hanno passato la metà campo solo al 95′. Il mercato di gennaio di solito risolve i nostri problemi e dobbiamo essere fiduciosi che sia ancora così. Qualcuno la società comprerà, il direttore sportivo ci stupirà. Io rimango convinto che alla fine questo Cosenza si salverà".