Cosenza, Braglia: "Abbiamo toppato due gare: ora guardiamo avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una gara quasi vitale quella odierna per il Cosenza, che in chiusura dell'11^ giornata del campionato affronterà la Cremonese. Match del quale, come riferiscono i canali ufficiali del club rossoblù, ha parlato mister Piero Braglia: “Abbiamo sbagliato due partite in modo clamoroso perché a mio avviso non avevamo recuperato né fisicamente né mentalmente. L’Entella oltretutto aveva avuto un giorno di riposo in più, la verità però è che noi abbiamo sbagliato totalmente l’approccio alla partita. Forse pensavamo di essere diventati bravi tutto d’un tratto. Il responsabile sono io perché li mando io in campo, anche chi è subentrato non è riuscito a dare il suo apporto, tutti hanno fatto male. Il Cosenza in generale ha toppato la partita, compreso me che sono l’allenatore. Adesso bisogna guardare avanti, è inutile continuare a farci del male. Dobbiamo essere realisti, dalla mia squadra vorrei molto più coraggio, vorrei vederli come li conosco io e sarebbe anche ora. Vorrei un undici pieno di voglia e di temperamento, sono convinto che ci tireremo fuori dai guai. Ho buoni segnali per come li ho visti allenarsi ieri e io solitamente seguo i segnali positivi. Sento questa partita come tutte le altre, le precedenti in casa le abbiamo sbagliate per dei piccoli errori e per un po’ di sufficienza. Giochiamo come sappiamo fare e alla fine faremo i conti. Braglia è sempre stato in discussione, se qualcuno pensa che io non abbia più voglia né capacità sbaglia di grosso. Dobbiamo vincere per noi, per riacquistare sicurezza e per i tifosi che non ci hanno mai lasciati da soli".