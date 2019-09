Cosenza, Braglia: "Al 45' c'era da cambiarli tutti. Salvo solo il punto"

© foto di Andrea Rosito

L'allenatore del Cosenza, Piero Braglia, malgrado il pareggio contro il Livorno (rete di Pierini al 94'), non è soddisfatto per il risultato ottenuto. In conferenza stampa è chiaro sull'argomento: "Dopo un tempo c’era da cambiarli tutti. Bisogna cambiare atteggiamento, siamo troppo passivi e remissivi. Di questa gara salvo solo il pareggio ottenuto nel finale. Bisogna stringere i denti perché è un momento difficile. Se perdiamo serenità andiamo in paura e non concludiamo nulla. Tutto ciò in un ambiente molto maturo, che non ci ha mai contestati. Bisogna cambiare atteggiamento, siamo passivi e remissivi e non va bene. La soluzione ai problemi devo trovarla io. Non siamo felici di giocare così, siamo abituati a far vedere uno spettacolo migliore. Lavoriamo a testa bassa e in silenzio. Abbiamo rischiato di brutto nel primo tempo, cerchiamo di sfruttare quello di buono che abbiamo in questo momento. Diamoci da fare da subito, abbiamo quattro giorni prima di Frosinone. Penserò a qualcosa di diverso perché così non basta. Necessitiamo di gente che abbia fame, che corra e che pedali in campo. Pierini? Tecnicamente è fortissimo, deve metterci più passione”.