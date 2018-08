Cosenza, Braglia: "Cerchiamo di restare fuori dai guai fin dall'inizio"

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ascoli per l'esordio in Serie B: “Dobbiamo farci trovare pronti all'esordio in un campionato importante come la B. Trinchera ha fatto un buon lavoro e andiamo avanti con pazienza e fiducia, tutti dobbiamo cercare di dare una mano alla squadra che è l'unica cosa che conta. Non so quante possibilità ci sono di giocare in casa, il pubblico merita di vedere la squadra al San Vito. Voglio che si pensi al campionato, senza alimentare polemiche e che la gente venga allo stadio. Io sono tornato in serie B, campionato dove serve una certa personalità e un certo carattere. - continua Braglia come si legge sul sito del club calabrese – Noi partiremo con il 3-5-2, ma se avremo problemi siamo pronti a cambiare e con calma sistemeremo tutto. Per prima cosa cerchiamo di tenerci fuori dai guai e poi vedremo. Formazione? Le gerarchie le da il campo, qui gioca chi sta bene e chi dimostra di essere il più forte. In porta il titolare sarà Saracco, ma se Cerofolini dimostrerà di essere migliore giocherà lui. Non ci sono posti assicurati per nessuno. 19 squadre? La Lega B ha stabilito questo format, noi dobbiamo adeguarci, non si può fare altrimenti. Può succedere che cambi tutto nella prossima settimana, per noi comunque non cambia nulla”.