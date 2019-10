Cosenza, Braglia: "Col Chievo gara troppo importante. Va vinta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il ChievoVerona. Queste le sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale del club: “Dovremo giocare la nostra gara, è una partita troppo importante, speriamo in una vittoria. Sono convinto che potremo fare bene perché fisicamente stiamo crescendo, lo ha dimostrato il secondo tempo di Cittadella in cui abbiamo giocato solo noi: mi auguro che continueremo a giocare in quel modo al di là degli avversari, ma di certo domani servirà mantenere alto il ritmo per tutti i 90 minuti per portarla a casa. Il Chievo ha ottimi giocatori, è indubbio, ma anche noi possiamo annoverare diversi elementi interessanti: abbiamo le armi per poter fare bene anche domani. Non sto a fare calcoli sui punti che potremmo fare da qui fino al termine del girone d’andata, io punto sempre al massimo".

Sulla formazione: "Rivière è sulla buona strada per diventare un giocatore importante per il Cosenza, sta crescendo di condizione. Non bisogna commettere l’errore di regalare troppi minuti agli avversari. Vignato è un elemento di prospettiva, ha tante tante qualità, non lo scopriamo certo ora. Non terrò conto degli impegni ravvicinati che ci aspettano, non è ancora il momento di fare turnover”.