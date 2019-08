Cosenza, Braglia: "Con la Salernitana sarà una sfida equilibrata"

© foto di Andrea Rosito

In vista della sfida interna contro la Salernitana il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa analizzando cosa si aspetta dalla gara di domani: “Noi abbiamo una serie di problemi, ma faremo la nostra gara come a Crotone. L’atteggiamento dovrà essere il medesimo contro una squadra forte come la Salernitana che ha già mostrato il proprio valore. Ricordo le ultime volte che affrontai Ventura, furono due partite molto equilibrate giocate sul filo da entrambe le squadre decise da episodi. Domani vorranno vincere come noi e scommetto che sarà una bella partita con tanti capovolgimenti di fronte. - continua Braglia come riporta il sito del club - In questo momento è inutile parlare di chi non sarà della partita, in questo momento i disponibili dovranno fare di tutto per fare risultato. Kone? Ha tanta forza, è un ragazzo di prospettiva che ha ottime qualità. Per ora lo trovo un po’ disordinato tatticamente ma ha un gran tiro, non si ferma mai e può sparigliare le carte. Non voglio parlare di mercato, non ne vale la pena, aspettiamo e vediamo”