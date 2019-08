Cosenza, Braglia: "Coppa Italia, siamo pronti. Voglio passare il turno"

Fonte: ilcosenza.it

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia tra Monopoli e Cosenza: “Non siamo al massimo perchè abbiamo iniziato a lavorare sul serio questa settimana. Non potremo essere perfetti, io comunque mi aspetto impegno, condito dalla voglia di passare il turno. Questa è indubbiamente una squadra che ha diverse qualità, con difetti che elimineremo pian piano con il lavoro. Abbiamo le idee chiare su quello che dovremo fare. Non dimentichiamo l’amichevole in cui abbiamo preso 5 gol, una prova con atteggiamento e mentalità pessima. Domani non dovremo ripetere lo stesso errore. La squadra verrà completata a breve, nel frattempo portiamo avanti il nostro lavoro. Mettiamo benzina nelle gambe, giochiamo più partite possibili e miglioreremo. Anche gli ultimi arrivati sono abbastanza rodati e si sono allenati con le loro rispettive squadre prima di essere acquistati dal Cosenza. Sono contento dei giocatori che sono arrivati, giovani che hanno qualità, fame, esperienza e motivazioni. Al di là di Kone sono tutti elementi che hanno nelle gambe questa categoria. Quello che conta è chiudere il cerchio con altrettanta qualità. Inizio il terzo anno alla guida del Cosenza con le solite motivazioni. Ringrazio tutto lo staff, tutti ragazzi validi con tanta preparazione. Uno dei motivi per cui facciamo bene il nostro lavoro è da ricercare nella loro preparazione. Ho avuto la fortuna di conoscere persone come Trinchera, con cui basta un’occhiata per capirci, anche se lui è più permaloso di me. Secondo me sta nascendo qualcosa di buono, sono convinto che tireremo su una bella squadretta che darà tante soddisfazioni ai tifosi. L’obiettivo minimo è ovviamente il mantenimento della categoria, poi se viene fuori quello che io mi aspetto da questi ragazzi sono convinto che romperemo le scatole a tutti. Carretta per caratteristiche è molto simile ad Embalo, rappresenta quello che andavamo cercando”.