© foto di Andrea Rosito

Lunga intervista al tecnico del Cosenza Piero Braglia su La Gazzetta dello Sport in edicola in vista del derby di domani contro il Crotone. Un derby che l’allenatore sente meno di altri: “Per me i derby sono quelli con la Juventus. Sia con la Fiorentina che con il Catanzaro era la partita più sentita. Questa invece è una partita più sentita dai tifosi, c’è molta rivalità. All’andata c’erano 2.000 tifosi con noi malgrado fosse un lunedì alle 21, ed è stata una bellissima vittoria. Al ritorno sulla Sila c’era una coda pazzesca. Sono anni che lavoro al sud e qui certe partite si sentono di più, anche se pure in Toscana le rivalità non mancano. Penso a Livorno-Pisa o Grosseto-Siena. Ero a Montevarchi ed erano battaglie con la Sangiovannese. Da noi per pigliarsi in giro ne inventano di ogni. - continua Braglia parlando di presente e futuro – Sono incazzato nero per la sconfitta contro il Lecce, nonostante sia la squadra più in forma, e voglio una grossa risposta contro il Crotone. Futuro? Un anno o due, poi si chiude bottega. Di sicuro non tentenno, come quando a 34 anni ho smesso di giocare”.