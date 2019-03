Cosenza, Braglia: "Devi sapere interpretare e gestire le partite"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha analizzato la sconfitta in pieno recupero contro il Brescia. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della società rossoblù: "Ci sono più cause alla base della sconfitta. Innanzitutto un calo fisico, dopo un primo tempo gestito bene. Mi fa rabbia perché ad un minuto dalla fine non si può prendere un gol in contropiede. Bisognava portare a casa il pareggio. Due tre elementi hanno fatto più fatica nella seconda frazione di gioco, non riuscivamo più a fare gioco. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, dovevamo gestire meglio la partita. Ingenuità clamorosa prendere gol in quel modo alla fine. Sulle condizioni di Palmiero non so dirvi, valuteremo nei prossimi giorni con lo staff medico. Sul 2-0 ci siamo abbassati troppo, siamo ripartiti poco. È chiaro che se li fai attaccare un gol prima o poi te lo fanno. La paura poi ci ha condizionati. Il Brescia è questo, è una squadra che ti fa giocare ma sa colpirti nei momenti opportuni. Devi sapere interpretare le partite, devi saperle gestire. Ripeto, dovevamo prenderci il punto senza andare all’arrembaggio".