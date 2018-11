Cosenza, Braglia: "Dobbiamo crescere in rabbia. Serve una reazione"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cosenza Channel per fare il punto in vista della gara col Lecce e per tornare sul match contro il Palermo dello scorso weekend: "La gara di Palermo? E' dall'inizio del campionato che raccogliamo meno di quanto meriteremo. E' un peccato per i tifosi, l'ambiente e il presidente. Purtroppo ci abbassiamo troppo ma da sabato dobbiamo reagire contro una grande squadra come il Lecce. Dovremo tenere i ritmi alti, facendo qualcosa di diverso rispetto alle ultime uscite. Speriamo anche che non ci siano cambi obbligati come a Palermo. Sono convinto che alla fine usciremo da questo periodo perché la squadra è forte e ha tecnica. Pecchiamo spesso in cattiveria, dobbiamo crescere in rabbia e determinazione perché è ciò che merita la città e la società. Marulla arma in più? Vero. Ci siamo fatti trascinare dai tifosi lo scorso anno fino al traguardo della Serie B. Per la gara con il lecce mi aspetto lo stadio pieno. Abbiamo aspettato la B per 15 anni e nulla dovrà togliercela. Mi piacerebbe lo stadio pieno in ogni gara. Me lo aspetto sempre pieno. Rientri? Speriamo di poter recuperare qualcuno già in vista di sabato, dovremo essere attrezzati per fare una grande partita".