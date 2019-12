© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“È presto per parlare del mercato, dobbiamo pensare solo a domani e a conquistare i tre punti che servono”. Esordisce così Pietro Braglia in conferenza stampa parlando della sfida contro il Pordenone di domani. “Le prestazioni ci sono quasi sempre state, ma abbiamo avuto qualche breve blackout. A Perugia abbiamo fatto male i primi 25 minuti, ma dopo abbiamo iniziato a giocare e i ragazzi si sono comportati egregiamente. - continua Braglia come si legge sul sito del club - Domani incontreremo una squadra che fa della fisicità il suo punto di forza. Il Pordenone è in stato di grazia, sta bene sia mentalmente che atleticamente, in più ha grande entusiasmo. Nelle loro file ci sono diverse individualità da tenere d’occhio. Dovremo sfruttare il fattore campo e giocare sulla scia di quanto fatto a Perugia perché quel pareggio lascia ben sperare”.