© foto di Andrea Rosito

Alla vigilia della sfida contro il Foggia il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato del momento in casa calabrese dopo le tre vittorie di fila in campionato: “Viviamo un buon momento ed è sotto gli occhi di tutti, è un periodo molto positivo per noi e speriamo di continuare così. Da quando la rosa è stata sfoltita c’è un ambiente più tranquillo e si lavora decisamente meglio come si vede anche da risultati. Prima c’erano troppi mugugni, ma è normale, nel calcio chi non gioca è sempre scontento. - continua Braglia come riporta il sito del club - Abbiamo un modulo di riferimento che è il 3-5-2, su questo abbiamo costruito risultanti importanti soprattutto nella passata stagione. Quest’anno però stiamo adottando anche il 4-3-3 e lo porteremo avanti perché abbiamo giocatori veloci e bravi nel dribbling ed è giusto sfruttare le loro caratteristiche. Foggia? Sarà la terza gara in una settimana e di solito in casi come questo ci sono sorprese, che speriamo siano positive per noi. Però al termine di questo tour de force ci può stare un piccolo calo mentale e fisico e per questo penso di cambiare qualche pedina nello schieramento”.