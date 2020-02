© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha commentato in sala stampa la sconfitta subita all'ultimo minuto contro il Pescara: "L'espulsione di Sciaudone è stata inventata. Stavamo gestendo la partita con tranquillità, forti della superiorità numerica. Non è la prima volta che accade: quest’anno siamo stati più volte penalizzati. Peccato per il risultato, avremmo dovuto interpretare meglio i minuti finali".