Cosenza, Braglia: "Faremo di tutto per conquistare dei punti"

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Cremonese: “Sono una delle squadre più forti in Serie B, ma noi faremo di tutto per fare risultato. Ho visto le loro gare e hanno dei terzini che salgono sempre ed esterni che difendono. Hanno la mentalità della grande squadra, che non vuole prendere gol e attacca sempre con tanti uomini. - continua Braglia come si legge sul sito del club - Molto probabilmente è successo perché noi abbiamo saltato una fase del campionato. Non giocando la partita con il Verona, siamo stati fermi venti giorni facendo solo amichevoli e qualcosa, di sicuro, abbiamo pagato”.