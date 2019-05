Cosenza, Braglia: "Futuro? Aspetto una chiamata. Reggina? La valuterei"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza e in scadenza a giugno, ha parlato della situazione che lo vede protagonista, dato che diverse squadre hanno messo sotto osservazione il tecnico. “Ho un ottimo rapporto con Guarascio e Trinchera, se il budget e i programmi saranno in linea, rimarrò volentieri a Cosenza” - ha dichiarato. Scendere in C non è un problema. “La categoria non è mai stata un problema - dice -. Iniziai dalla D fino ad arrivare alla D con il lavoro e i sacrifici. E poi parliamo di Reggina, club molto quotato e piazza importante. E’ presto per dire come finirà, intanto aspetto notizie da Cosenza, poi se dovesse arrivare la chiamata da Reggio Calabria la valuterei". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.