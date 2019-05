Cosenza, Braglia: "Gara importante, i meriti vanno divisi"

Piero Braglia

Termina con un successo il campionato del Cosenza, che saluta i propri tifosi con un convincente 2-1 sulla Salernitana. Al termine dei novanta minuti il tecnico rossoblù Piero Braglia ha commentato la gara in sala stampa, queste le sue dichiarazioni riportate da Ottoetrenta.it: "I ragazzi hanno disputato una gara veramente importante. Abbiamo visto giocare Palmiero in una versione ancora più sublime del solito. Devo dire che anche gli altri si sono comportati alla grande. Ci fa piacere la maturità di molti giovani che hanno mostrato dei grandi miglioramenti nel corso dei mesi di lavoro. Dobbiamo dividere i meriti ma devo dire che Stefano Trinchera ha fatto un ottimo lavoro. Ha portato a Cosenza gente umile e calciatori disposti al sacrificio. Ora che è finito il campionato possiamo dire di esserci comportati veramente bene. Solo in un paio di partite non siamo riusciti a giocare come avremmo dovuto. I vari Palmiero, Tutino, Bruccini hanno avuto una crescita esponenziale. Oggi anche Garritano, a parte il gol, ha fatto una signora partita. Chi è stato chiamato in causa all’Arechi ha risposto alla grande. Bello saltare insieme ai tifosi mercoledì nel post partita, non era mai successo e quasi rischiavo di rompermi ma ne è valsa la pena".