Cosenza, Braglia: "Giocato con calciatori che sanno di andare via"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, allenatore del Cosenza, dopo lo 0-0 con l'Ascoli è intervenuto in conferenza stampa: "Penso che dopo una sosta si fa fatica a valutare bene le cose. Non abbiamo fatto una grandissima partita, al di là delle loro punizioni laterali anche noi abbiamo avuto un paio di buone occasioni. La partita non poteva finire diversamente. Abbiamo giocato con persone che sanno di andare via, con Maniero e Garritano che hanno avuto problemi fisici. Il punto me lo prendo e me lo tengo stretto. Arriveranno diversi giocatori, tutti buoni, verranno qui per darci una mano. Sono tranquillo perché so come lavora il ds Trinchera, so che se ci sarà da fare uno sforzo il presidente lo farà. Abbiamo trovato spazi a sinistra nel primo tempo, Corsi invece rimaneva più basso. Inutile girarci intorno, non siamo stati brillanti, abbiamo non voluto perderla e ad un certo punto ho anche avuto timore che potesse finire male. Le squadre erano molto corte, non c’erano molti spazi per giocare la palla. Perina sta facendo molto bene, se non prende gol da quasi 400 minuti è anche merito di chi gli sta davanti".